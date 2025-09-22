RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná investiga um acidente de carro que deixou uma criança de 2 anos morta e quatro pessoas feridas neste domingo (21), em Paranavaí, no noroeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cadeirinha em que a vítima estava foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 9h50 no km 99 da BR-376. Um Mitsubishi Pajero que seguia em direção a Nova Londrina (a 575 km de Curitiba) invadiu a pista contrária e capotou.

Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver a cadeirinha caída na beira da estrada, distante do veículo destruído, que parou na margem após sair da pista.

Cinco pessoas estavam no carro. A criança de 2 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A condutora, de 30 anos, outras duas passageiras de 33 e 50 anos e uma criança de 5 anos foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital Santa Casa de Paranavaí.

A reportagem entrou em contato com o hospital para obter informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Um helicóptero do Samu foi usado no resgate. A pista precisou ser parcialmente interditada para o atendimento às vítimas.

A PRF informou que elabora o laudo sobre as circunstâncias do acidente. Já a Polícia Civil disse que aguarda o resultado da perícia para esclarecer as causas do capotamento.

paraná