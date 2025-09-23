SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas estudantes de 14 anos ficaram feridas após a queda de uma árvore de grande porte em Bariri, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22). A queda foi provocada por rajadas de vento que atingiram a região e causaram estragos em várias cidades.

As vítimas saíam de uma escola localizada nas proximidades da praça da Coeba (Cooperativa Educacional de Bariri) quando a árvore caiu sobre elas e sobre um carro estacionado no local.

Elas ficaram presas embaixo dos galhos e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Não havia ninguém no carro no momento da queda.

As adolescentes sofreram fraturas na região pélvica, cortes na cabeça e uma delas fraturou o braço. As duas foram atendidas por profissionais de uma unidade de saúde localizada em frente à escola e depois levadas à Santa Casa de Bariri, onde se recuperam.

Segundo a Defesa Civil, o vendaval, acompanhado de uma tempestade de poeira, provocou o destelhamento de uma escola e a queda do muro de uma creche e de outras árvores na cidade. As rajadas de vento chegaram a 82 quilômetros por hora.

Fortes chuvas e rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21). A tempestade deixou ao menos 18 pessoas feridas e 20 desalojadas.

A Defesa Civil afirma que não há registro de mortos, desaparecidos ou desabrigados.

Em Bauru, cidade atingida por ventos de até 90 quilômetros por hora, estudantes da escola estadual Eduardo Velho tiveram que correr para não serem atingidos por parte da cobertura do terminal rodoviário, localizado nas proximidades. Ninguém ficou ferido.

O destelhamento provocou a interdição do terminal e passageiros embarcam e desembarcam do lado de fora, em frente ao prédio.

Escolas sofreram danos também em Sorocaba, Porto Feliz e Fernandópolis.