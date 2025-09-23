SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a tempestade que chegou ao estado de São Paulo junto com a primavera, nesta segunda-feira (22), a previsão do tempo indica uma terça (23) fria e com garoa na região metropolitana da capital.

De acordo com os institutos de meteorologia, as fortes chuvas registradas foram seguidas por uma massa de ar de origem polar que vai derrubar a temperatura nos próximos dias.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que a sensação será de frio durante todo o dia por conta dos ventos úmidos que sopram do mar em direção à Grande São Paulo. Assim, a temperatura mínima deve ser de 14°C de madrugada e a máxima não deve superar os 22°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A tendência é que o céu permaneça encoberto e a garoa ocorra a qualquer momento do dia, principalmente, de manhã e à noite. Apesar dessa condição, não há expectativa de chuva significativa.

Falando em chuva, esta segunda foi o primeiro dia do mês em que a precipitação foi significativa na capital. O Inmet registrou o total de 42 mm na estação do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da capital. Até então, o marcador só continha 0,2 mm, do dia 17.

Já o CGE da prefeitura, que computa os dados das suas 33 estações meteorológicas espalhadas pelo município, registrou o acumulado médio de chuva de 33,4 mm, o que corresponde a 50% da média de setembro que é de 66,7 mm.

Devido aos ventos frios vindos do oceano Atlântico e ao céu nublado, todo o litoral paulista também terá uma terça-feira fria. Em Santos, a previsão indica variação de 14°C a 23°C, já em Bertioga e Ubatuba, os termômetros devem marcar de 12°C a 22°C.

No Vale do Paraíba, São José dos Campos pode ter a mínima de 11°C e a máxima de 26°C, já um pouco mais quente que a região metropolitana e o litoral.

No interior, porém, a previsão indica frio de manhã e calor à tarde, com uma grande variação térmica. O Inmet indica que todo o interior do estado pode ter chuvas isoladas, mas não o suficiente para refrescar.

Então, em Campinas, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 29°C, a mesma variação de Bauru. Em Ribeirão Preto, o esperado é de 18°C a 32°C; em São José do Rio Preto, de 15°C a 31°C; em Presidente Prudente, de 12°C a 30°C; e em Araçatuba, de 14°C a 32°C.

Esse calor durante as tardes ainda mantém o risco de queimadas no estado, principalmente, nos municípios do oeste, onde a umidade do ar deve permanecer baixa, por volta dos 20%. Assim, a Defesa Civil estadual manterá o monitoramento que tem feito nas últimas semanas.