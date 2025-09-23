SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes do Senado querem dar início à derrubada da PEC da Blindagem, governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes e outras notícias para começar esta terça-feira (23).

PEC DA BLINDAGEM

Senado quer derrubar PEC da Blindagem em comissão e dar resposta a manifestações. Senadores esperam parecer contrário do relator e afirmam haver votos para enterrar proposta da Câmara.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel extermina povo palestino e tenta aniquilar sonho de nação, diz Lula. Presidente brasileiro afirma que ações de Tel Aviv são 'limpeza étnica em tempo real'. Conferência sobre solução de dois Estados eleva pressão contra Israel sobre conflito na Faixa de Gaza.

STF

Moraes diz que Justiça não aceitará coação após EUA sancionarem sua esposa. Ministro do STF se pronuncia pela 1ª vez após anúncio de sanções financeira contra Viviane Barci. Alexandre de Moraes é alvo da Lei Magnitsky desde julho.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

STF reage a sanção, ameaça cancelar acordo, e Motta deve adiar votação de redução de penas. Presidente da Câmara discute com líderes aliados possível adiamento de análise de projeto. Ministros procuraram Motta e disseram que medidas contra mulher de Moraes prejudicam negociações.

PGR

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sob acusação de coação. Paulo Gonet aponta articulações para interferir em processos de Jair, que não foi denunciado. Eduardo e Figueiredo dizem que denúncia após sanções dos EUA evidencia perseguição política.

ECONOMIA

Governo Lula congela mais R$ 1,4 bi em gastos de 2025 e cita preocupação com queda nas receitas. Desaceleração da economia em decorrência dos juros afeta arrecadação, e Fazenda pede aprovação de medidas. Em setembro, governo recorreu a dividendos de bancos estatais para compensar receita menor.

SÃO PAULO-ESTADO

Chuvas e ventos deixam ao menos 24 feridos e 227 mil sem luz em SP. Números foram atualizados na manhã desta terça (23). Aulas são suspensas em Cotia, por medida de segurança.

TELEVISÃO

Talk show de Jimmy Kimmel vai voltar ao ar na noite desta terça-feira. Programa havia sido suspenso por pressão do governo Trump. Disney e ABC voltaram atrás, em comunicado, nesta segunda.

DISTRITO FEDERAL

Ala de idosos na Papuda é a mais superlotada e presídio enfrenta problemas com comida estragada. OUTRO LADO Secretaria de Administração do DF afirma, em nota, que reconhece a situação e vem adotando medidas para enfrentá-la. Condições são descritas em relatórios de defensorias públicas e do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura.

CRIMES VIRTUAIS

Golpe do toque fantasma rouba dados do cartão por aproximação. Criminosos convencem vítima a instalar aplicativo falso no celular e aproximar cartão para roubar dados. Fraude começou na Ásia, ganha força no Brasil e já está em toda a América Latina, segundo empresa de segurança.