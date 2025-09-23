SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) realiza nestas terça (23) e quarta-feira (24) a Feira de Carreiras de 2025, com a participação de escritórios, empresas e órgãos públicos da área jurídica.

Organizada pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto (direito), a atividade é aberta a toda a comunidade, mesmo para quem não é estudante da instituição. Não é necessária inscrição prévia.

A feira será realizada no campus Monte Alegre (Rua Ministro Godói, 969 - Perdizes) nos dois dias das 7h30 às 11h30 e das 18h50 às 22h30.

De acordo com os organizadores, serão cerca de 40 stands distribuídos em três andares do prédio novo.

Além de vários escritórios jurídicos atuantes na capital, o evento terá a participação de representantes das principais instituições jurídicas do estado, como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a Procuradoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Estado, o Tribunal de Justiça, a Escola Paulista de Magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Academia da Polícia Civil, o Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns (da própria PUC), ID Global (Instituto de Direito Global) e a Next Generation os Lawyers.

Além de dar aos estudantes mais informações quanto à futura carreira, o objetivo da feira é proporcionar o diálogo de estudantes e profissionais sobre o futuro da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, da docência e das várias áreas do direito.