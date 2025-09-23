SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado de São Paulo nesta segunda-feira (22) deixam 227 mil clientes da Enel sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. O número foi atualizado na manhã desta terça-feira (23).

A empresa restabeleceu o serviço para 68% dos clientes afetados após o temporal e não informou prazo estimado para normalização do fornecimento a todos os imóveis.

As regiões norte e oeste da cidade foram as mais impactadas. A companhia mobilizou ao menos 1.000 equipes para restabelecer a energia elétrica nas áreas atingidas.

Segundo a Defesa Civil, 24 pessoas ficaram feridas no estado devido às chuvas, acompanhadas de rajadas de vento. Há oito pessoas desabrigadas e 33 desalojadas. Ninguém morreu.

A cidade de Porto Feliz foi a que teve mais feridos, com quedas de árvores e destelhamento em uma fábrica, que deixaram dez pessoas com ferimentos leves e duas famílias desalojadas.

Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, vem a seguir com cinco pessoas feridas. Elas foram atingidas após a queda da estrutura de tenda que era realizada no Festival Reggae & Arte ?quatro tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave.

Em Cotia, a prefeitura suspendeu as aulas nas escolas e creches municipais nesta terça, como medida preventiva.

A decisão foi tomada após o registro de ocorrências em algumas unidades escolares, como goteiras e queda parcial de forros.

"O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante da previsão de grande volume de chuvas e ventos intensos para os próximos dias", diz nota da prefeitura.

Na capital paulista, foram registrados mais de 140 desabamento de árvore, além de enchentes e alagamentos. Um prédio na Avenida Angélica, no centro de São Paulo, teve as janelas arrancadas pelo vento. De acordo com a TV Globo, moradores ficaram presos nos apartamentos e se machucaram com os estilhaços.