SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de Operação e Manutenção da Enel São Paulo, Márcio Jardim, afirmou que a concessionária deve restabelecer a maioria dos domicílios sem energia até o fim desta terça-feira (23). A declaração foi realizada durante o programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo.

Ainda na manhã desta terça, a Enel informava que cerca de 200 mil domicílios estavam sem luz, após as fortes chuvas e ventos que atingiram a capital paulista na segunda-feira (22).

"A expectativa é que até o final do dia se restabeleça essa questão", afirmou Jardim, que admite que questões mais complexas, que dependem da reconstrução de rede devem demorar mais tempo para consertar.

"Tem muita árvore sobre rede e o impacto é grande. Há uma reconstrução forte a ser feita", disse o diretor. No site, a Enel informa que até a manhã desta terça havia sido restabelecido o fornecimento de energia para 68% dos clientes que tiveram o serviço afetado após as fortes chuvas, com rajadas de vento, que atingiram a área concessão.

Ainda segundo a concessionária, regiões norte e oeste foram as mais impactadas. Durante o dia, a empresa mobilizou mais de mil equipes para restabelecer a energia elétrica nas regiões mais afetadas.

Segundo a Defesa Civil, 24 pessoas ficaram feridas no estado devido às chuvas, acompanhadas de rajadas de vento. Há oito pessoas desabrigadas e 33 desalojadas. Ninguém morreu.

A cidade de Porto Feliz foi a que teve mais feridos, com quedas de árvores e destelhamento em uma fábrica, que deixaram dez pessoas com ferimentos leves e duas famílias desalojadas.

Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, vem a seguir com cinco pessoas feridas. Elas foram atingidas após a queda da estrutura de tenda que era realizada no Festival Reggae & Arte ?quatro tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave.

Em Cotia, a prefeitura suspendeu as aulas nas escolas e creches municipais nesta terça, como medida preventiva.

A decisão foi tomada após o registro de ocorrências em algumas unidades escolares, como goteiras e queda parcial de forros.

"O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante da previsão de grande volume de chuvas e ventos intensos para os próximos dias", diz nota da prefeitura.