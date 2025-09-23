SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam Airlines teve a parte dianteira danificada ao ser atingido por um temporal de granizo após decolar de Chapecó, em Santa Catarina, no domingo (21). A aeronave seguia para Guarulhos, em São Paulo, onde pousou em segurança apesar dos danos.

A situação ocorreu pela manhã, quando o estado catarinense registrou fortes chuvas. Além do granizo, a aeronave também foi atingida por turbulência.

Um vídeo, feito por uma passageira, mostra as pessoas sentadas vibrando intensamente com a turbulência.

Em nota, a Latam disse que a aeronave sofreu um episódio conhecido como hail strike (colisão com granizo) após a decolagem. "Fato totalmente alheio ao controle da companhia e sem prejuízos operacionais", disse a empresa.

A Latam afirmou ainda que o pouso ocorreu em completa segurança.

"A Latam reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos."

Durante o fim de semana, parte de Santa Catarina foi atingida por tempestades severas. Em Barra Bonita, no oeste do estado, houve a passagem de um tornado com ventos que ultrapassaram 80 km/h e chuva de granizo, segundo a Defesa Civil Estadual.