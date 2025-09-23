RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O vendaval que atingiu boa parte do estado de São Paulo nesta segunda-feira (22) provocou a interrupção nas operações da fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, na região de Sorocaba, por tempo indeterminado.

A unidade foi atingida por volta das 13h de segunda por uma forte chuva acompanhada de ventos intensos, que provocou danos severos à estrutura da fábrica, de acordo com a montadora.

Por isso, um relatório dos danos está sendo preparado para entender a extensão dos impactos e não há, no momento, previsão de retomada das operações, segundo a Toyota.

Porto Feliz foi a cidade paulista que teve mais feridos, com o destelhamento da fábrica e quedas de árvores, que deixaram dez pessoas com ferimentos leves, além de duas famílias desalojadas, segundo a Defesa Civil de São Paulo.

Devido aos estragos causados no município, a prefeitura decretou estado de emergência.

A Toyota disse que "não há relatos de fatalidades" e que a segurança das pessoas é prioridade. "A empresa está acompanhando cuidadosamente a situação, oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local", informou a montadora.

O vendaval fez a estrutura do telhado ir ao chão e ficar espalhada do lado de fora da fábrica, onde ferros retorcidos dividiram o espaço com um veículo tombado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pela ambulância da montadora e a corporação permaneceu no local após o destelhamento, para fazer uma vistoria.

Ventos de até 134 km/h acompanhados por uma forte chuva atingiram cidades do interior e do litoral de São Paulo e destruíram telhados, alagaram ruas, deixaram cidades sem energia elétrica e suspenderam aulas e serviços públicos nesta segunda.

Os problemas em decorrência do clima começaram a ser sentidos ainda na noite de domingo (21) em Santos, mas ganharam amplitude na tarde do dia seguinte, em todo o interior de São Paulo e na capital.