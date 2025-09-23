RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nesta terça (23) suspeita de aplicar o golpe apelidado de 'Boa Noite, Cinderela' em turistas na zona sul e no centro do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu após investigação da 12ª DP (Copacabana) em conjunto com a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo). Os agentes cumpriram dois mandados de prisão contra a suspeita por crimes praticados contra turistas estrangeiros. Ela foi localizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, somente em 2024, ela foi identificada em seis inquéritos que apuram crimes desta modalidade. Entre as vítimas estão turistas da Alemanha, Suíça, Noruega, São Paulo e Minas Gerais. Eles eram abordados em Copacabana (zona sul) e em Santa Teresa (zona central do Rio).

Segundo a investigação, o crime é cometido sempre da mesma maneira: após sedar as vítimas, a criminosa levava pertences, como notebooks e televisões, além de objetos pessoais, como dinheiro, relógios, celulares e perfumes. Os cartões bancários roubados também eram usados em transações, gerando grandes prejuízos.

"Trata-se de uma criminosa contumaz, já identificada em diversos inquéritos, e cuja prisão é fundamental para a ordem pública e para evitar até mesmo a morte de eventuais vítimas", afirmou o delegado Ângelo Lages.

Os agentes apuraram ainda se a suspeita agia com comparsas. Em nota, a polícia afirmou que "em grande parte dos casos, ela contou com a participação de um homem, preso em flagrante em dezembro do ano passado enquanto tentava aplicar o mesmo golpe. Na ocasião, a vítima conseguiu acordar e acionar policiais militares. O criminoso, em junho deste ano, recebeu o benefício de responder o processo em liberdade".

O crime 'Boa Noite, Cinderela' foi incluído no sistema de filtro interno da Polícia Civil desde agosto deste ano. Antes, o delito era registrado como furto.