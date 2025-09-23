NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Apesar do tom amistoso atribuído ao rápido encontro em Nova York, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump divergiram diametralmente sobre a mudança climática, tema ao qual ambos dedicaram uma boa parte de seus discursos na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (23).

No primeiro discurso do evento, o petista citou a COP30, a conferência de clima da ONU que acontecerá em Belém neste ano, e cobrou que os países apresentem suas novas NDCs, as metas de descarbonização a que cada país se compromete.

"A COP30, em Belém, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas (as NDCs), caminharemos de olhos vendados para o abismo", disse o petista.

Já Trump foi no caminho oposto. Defendeu o uso de combustíveis fósseis e disse que a as fontes renováveis de energia, que emitem menos CO2 que petróleo e carvão, por exemplo, são caras e levarão países à falência.

"[A mudança climática] é o maior esquema de golpe jamais feito no mundo, na minha opinião", disse ele, acerca da atuação das Nações Unidas em combater o aquecimento global.

O republicano afirmou que os EUA estão "se livrando" das energias "falsamente chamadas de renováveis", que classificou como piada, especialmente as turbinas de geração eólica, a que atribuiu a palavra patéticas.

Ele citou ironicamente a China, um dos países que mais incentiva a energia limpa, disse que recomendou ao primeiro ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que investisse em exploração de petróleo e elogiou a postura da Alemanha de voltar a investir em combustíveis fósseis e em energia nuclear.

"Estavam se tornando verdes e estavam se tornando falidos", disse, sobre o último país. Segundo Trump, a energia limpa é cara e insustentável financeiramente.

Ele ainda criticou as tarifas impostas sobre os serviços petroleiros, pediu que a Europa deixe de importar combustíveis da Rússia e completou dizendo de forma genérica que "se vocês não se livrarem do esquema verde, o seu país vai falhar". "E sou muito bom em prever coisas", completou.

Trump discursou logo na sequência de Lula, e inclusive os dois se encontraram rapidamente entre as duas falas, momento elogiado pelo republicano, que falou em um possível encontro entre os dois na próxima semana.

"E eu gostei dele, e ele de mim. Por pelo menos 30 segundos nós tivemos uma química excelente, isso é um bom sinal", disse o americano.

Lula em seu discurso, porém, foi em outra direção, e pediu que os países ricos reforcem o combate ao aquecimento global.

"Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de duzentos anos de emissões. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, mas de justiça", disse.

Lula defendeu a criação de um conselho ambiental dentro da ONU e a necessidade de revisar o mecanismo de negociação, que travou nos últimos anos diante da falta de comprometimento das nações ricas em atender à demanda dos menos desenvolvidos por mais recursos para mudança climática.

Ele lembrou que "o Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia".

"O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos dois últimos anos. Erradicá-lo requer garantir condições dignas de vida para seus milhões de habitantes", continuou.

Lula também citou especificamente o Fundo Florestas para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mecanismo que funciona como um fundo de investimentos comum e reverte a seus acionistas a taxas de mercado, mas tem como princípio remunerar países que conservem sua natureza.

Também defendeu que "a corrida por minerais críticos, essenciais para a transição energética, não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos".

O repórter viajou a convite do Instituto Talanoa.