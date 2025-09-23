NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (23) durante evento em Nova York (EUA), um investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,3bi) no Fundo Florestas para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

A intenção de ser o primeiro investidor do mecanismo, antecipada pela Folha de S.Paulo, tem como objetivo incentivar outros países a fazerem o mesmo.

O TFFF, mecanismo idealizado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Fazenda, funciona como um fundo tradicional, que remunera seus acionistas com parte dos seus lucros.

A diferença parte deste percentual é revertido a nações com florestas tropicais, mesmo que elas não apliquem recursos no mecanismo, mas desde que cumpram requisitos de preservação ambiental.

Para calcular este retorno, são levados em consideração fatores como o tamanho da cobertura vegetal, a taxa de desmatamento e a de degradação.

Segundo cálculos preliminares feitos do governo Lula, em um cenário de incêndios florestais controlados e desmatamento zero, o Brasil poderia receber algo em torno de R$ 7 bilhões ?o país é o com maior presença deste tipo de bioma no mundo, o que inclui a amazônia e a mata atlântica.

Mas para que isso se torne realidade, primeiro o fundo precisa ser criado, e segundo sua estrutura (idealizada em parceria pelo Ministério da Fazenda e do Meio Ambiente), o passo inicial para isso acontecer é conseguir uma soma de até US$ 25 bilhões (R$ 132 bi) em compromissos de investimentos por parte de nações ou entidades filantrópicas.

O Brasil espera que, até a COP30 ?a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que será em novembro?, a soma dos compromissos das nações some um valor ao menos próximo a este total, mas que já possibilite o mecanismo a iniciar suas operações.

Esta é a condição inicial para então alavancar mais R$ 100 bilhões (R$ 530 bi) de recursos com o mercado financeiro.

Segundo a estrutura idealizada para o TFFF, este montante de dinheiro seria capaz de fazer o mecanismo render um retorno a taxas de mercado para todos os seus investidores e mais US$ 4 (R$ 21) para cada hectare de floresta tropical no mundo.

Se o Brasil decidir alocar recursos no fundo, ele teria direito tanto aos seus rendimentos, quanto também à parcela pela conservação de sua vegetação.

O repórter viajou a convite do Instituto Talanoa.