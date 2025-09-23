PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O começo da primavera foi marcado por queda de geada e temperaturas próximas a 0°C na serra de Santa Catarina.

Na zona rural de São Joaquim, onde a mínima chegou a 0,89°C, os campos do vale dos Caminhos da Neve amanheceram cobertos de uma camada fina de gelo.

Também houve registro de geada em Urupema, que também teve a menor mínima do estado nesta terça-feira (23): 0,18°C.

As duas cidades são consideradas as mais frias do Brasil, e tiveram queda de neve em mais de uma ocasião neste inverno. Outras mínimas baixas foram registradas em Lages: 3,8°C e Urubici: 4,27°C. As informações são do Epagri/Ciram, serviço estadual de meteorologia.

Durante esta semana, o clima em Santa Catarina deve ser influenciado por uma massa de ar frio e seco.

Na terça-feira (23), o tempo segue estável em todo o estado, com temperaturas amenas durante o dia e máximas entre 18°C e 23°C, mas com noites mais frias. Na quarta (24), o amanhecer deve ter mínimas abaixo de 10°C em quase todo o estado e possibilidade de nova queda de geada no sul do estado.

O risco de geada persiste na quinta (25), sexta (26) e sábado (27), com manhãs frias e máximas entre 18ºC a 26ºC. De acordo com o Epagri/Ciram, a maior chance de nova queda de geada é na sexta-feira.