SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado de São Paulo nesta segunda-feira (22) deixam 172.169 clientes da Enel sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. O número foi atualizado na manhã desta terça-feira (23).

A empresa restabeleceu o serviço para 75% dos clientes afetados após o temporal e não informou prazo estimado para normalização do fornecimento a todos os imóveis.

As regiões norte e oeste da cidade foram as mais impactadas. A companhia mobilizou ao menos 1.000 equipes para restabelecer a energia elétrica nas áreas atingidas.

Segundo a Defesa Civil, 24 pessoas ficaram feridas no estado devido às chuvas, acompanhadas de rajadas de vento. Há oito pessoas desabrigadas e 33 desalojadas. Ninguém morreu.

A cidade de Porto Feliz foi a que teve mais feridos, com quedas de árvores e destelhamento em uma fábrica, que deixaram dez pessoas com ferimentos leves e duas famílias desalojadas.

Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, vem a seguir com cinco pessoas feridas. Elas foram atingidas após a queda da estrutura de tenda que era realizada no Festival Reggae & Arte ?quatro tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave.

Em Cotia, a prefeitura suspendeu as aulas nas escolas e creches municipais nesta terça, como medida preventiva.

A decisão foi tomada após o registro de ocorrências em algumas unidades escolares, como goteiras e queda parcial de forros.

"O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante da previsão de grande volume de chuvas e ventos intensos para os próximos dias", diz nota da prefeitura.

Na capital paulista, foram registrados mais de 140 desabamento de árvore, além de enchentes e alagamentos. Um prédio na Avenida Angélica, no centro de São Paulo, teve as janelas arrancadas pelo vento. De acordo com a TV Globo, moradores ficaram presos nos apartamentos e se machucaram com os estilhaços.

Ao menos 16 unidades da rede municipal foram impactadas nesta terça-feira (23). A Prefeitura de São Paulo diz que acompanha as ocorrências e adota as providências necessárias para garantir a segurança da comunidade escolar. Outra oito colégios estaduais foram afetados na capital ?no restante do estado, outras 58 unidades tiveram problemas em decorrência das chuvas.

A Prefeitura atua para reduzir os impactos causados pelas fortes chuvas e ventos registrados nas últimas 24 horas. Ao longo de segunda, CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) registrou picos de 46,6 mm de chuva e 98,2 km/h de rajadas de vento na capital.

Segundo a gestão, a prioridade é a liberação das avenidas, garantindo a circulação pela cidade. No início da tarde desta terça, as equipes realizam a remoção de 41 árvores caídas. Outras 19 aguardam o desligamento da rede elétrica pela Enel, medida necessária para garantir a segurança na execução do serviço.

Ao longo de todo o ano, a Prefeitura coordena ações de zeladoria e manejo de árvores, realizando mutirões de podas no período de estiagem. De janeiro até agora, foram podadas 112.465 árvores e outras 9.400 foram removidas preventivamente. Só em setembro, até o dia 19, foram realizadas 8.449 podas e 550 remoções.

A gestão diz que foram registradas 44 semáforos apagados por falta de energia, oito por falha e sete em amarelo intermitente, na manhã desta terça. A Defesa Civil da Smsu (Secretaria Municipal de Segurança Urbana), atendeu 148 ocorrências, das 7h desta segunda às 7h de terça, sendo que 136 são relacionadas à queda de árvore, oito por desabamentos e quatro por alagamentos.