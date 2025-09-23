RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma onça-pintada mobilizou moradores e autoridades ao circular pelas ruas e quintais do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), nesta segunda-feira (22). O animal entrou em residências, assustou a comunidade e só foi capturado após uma operação de cerca de dez horas conduzida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em conjunto com forças de segurança.

O felino foi temporariamente sedado e levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Porto Velho, onde se recupera. A previsão é que seja solto ainda nesta terça-feira (23) em uma área de mata localizada a cerca de 400 km do local onde foi encontrado.

Durante a correria, um morador acabou ferido ao tentar impedir que o animal chegasse a uma creche. Segundo o Ibama, Nardeli dos Santos Silva tentou afugentar o animal. A lesão não teve gravidade, ele foi atendido e passa bem.

Silva relatou que encontrou a onça dentro de uma casa e que o tumulto de pessoas assustou o felino, que fugiu em direção à creche.

"Ela estava na casa, aí devido ao povo ficar vendo ela, um tumulto de gente, ela pulou janela e saiu, percorreu esses terrenos baldios e ficou lá perto da creche. Com medo de que atacasse alguma criança, corri para impedir a passagem e acabei sendo arranhado", disse, em entrevista à Rede Amazônica.

Vídeos gravados por moradores mostram o animal saltando um muro e atravessando uma rua enquanto é perseguido por policiais. Em outra gravação, a onça aparece deitada, com a respiração ofegante.

Já em imagens divulgadas pela Polícia Ambiental de Rondônia, ela surge escondida debaixo de uma escada de madeira antes de ser capturada. A sequência mostra ainda o momento em que o animal é imobilizado e amarrado para transporte.

De acordo com o Ibama, a operação contou com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental da PM de Rondônia, Corpo de Bombeiros Militar do estado, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e Força Nacional.

A presença de grandes felinos em áreas urbanas, afirma o órgão, pode estar relacionada à destruição de seu habitat, especialmente durante o período de incêndios florestais, quando animais buscam água e alimento em regiões povoadas.

O Ibama orienta que, em caso de avistamento, a população acione imediatamente as autoridades ambientais locais pelo telefone 190 (Batalhão Militar de Polícia Ambiental) ou pela Linha Verde do órgão (0800 061 8080). A recomendação é não se aproximar, não correr e procurar abrigo seguro.

Entre os protocolos divulgados pelo instituto estão manter distância mínima de 100 metros, evitar movimentos bruscos e fazer barulho para afugentar o animal. Em casos de risco maior, a orientação é nunca tentar enfrentá-lo ou cercá-lo.