SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Einstein Hospital Israelita e o Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo, lideram o ranking dos melhores hospitais da América Latina de 2025, realizado pela IntelLat, empresa de consultoria especializada em estudos de inteligência e questões de saúde. As duas instituições mantiveram suas colocações do ano passado.

Além desses, outros quatro hospitais brasileiros estão entre os 15 melhores da região: o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (6º lugar); o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (11º); o Hospital Nove de Julho, também em São Paulo (12º); e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na capital gaúcha (15º).

No total, o Brasil domina a lista com 30 dos 80 hospitais classificados no ranking geral. Colômbia fica logo atrás, com 26 instituições, enquanto o México aparece em terceiro lugar, com 10 hospitais.

O ranking avalia os hospitais de alta complexidade da América Latina em oito dimensões: segurança e resultados clínicos, pessoas, criação de conhecimento, eficiência, tecnologia, telemedicina e hospital em domicílio, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.

A seleção inclui hospitais convidados ou que se postularam, desde que apresentem dados mínimos verificáveis para avaliação e sejam caracterizados como hospitais de alta complexidade.

RANKING GERAL DAS 15 MELHORES INSTITUIÇÕES DA AMÉRICA LATINA (2025)

- 1º Einstein Hospital Israelita (Brasil, São Paulo) - 97,30

- 2º Hospital Sírio-Libanês (Brasil, São Paulo) - 81,04

- 3º Fundación Santa Fe de Bogotá (Colômbia, Bogotá) - 78,75

- 4º Hospital Italiano (Argentina, Buenos Aires) - 78,02

- 5º Fundación Valle del Lili (Colômbia, Cali) - 75,95

- 6º Hospital Moinhos de Vento (Brasil, Porto Alegre) - 75,61

- 7º Fundación Cardioinfantil - La Cardio (Colômbia, Bogotá) - 74,84

- 8º Centro Médico ABC (México, Cidade do México) - 74,73

- 9º Clínica Imbanaco (Colômbia, Cali) - 73,83

- 10º Hospital Punta Pacífica - Pacífica Salud (Panamá, Cidade do Panamá) - 69,76

- 11º Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Brasil, São Paulo) - 67,96

- 12º Hospital Nove de Julho (Brasil, São Paulo) - 67,65

- 13º Hospital Clínica Bíblica (Costa Rica, San José) - 67,13

- 14º Hospital Pablo Tobón Uribe (Colômbia, Medellín) - 67,08

- 15º Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Brasil, Porto Alegre) - 62,75

O Einstein, que lidera o ranking geral, também lidera o ranking de cinco das oito dimensões avaliadas: prestígio, experiência do paciente, telemedicina e hospital em domicílio, tecnologia e criação de conhecimento, além de pessoas e segurança e resultados clínicos.

Em eficiência, o Einstein aparece em 15º lugar, atrás de hospitais brasileiros como o São Lucas Copacabana (4º), o São Domingos (5º) e o Moinhos de Vento (6º).

Na dimensão sustentabilidade, o Einstein aparece em 3º lugar, atrás de Fundación Cardioinfantil - La Cardio (1º) e Fundación Hospital Infantil Los Ángeles (2º), ambas na Colômbia.

Além disso, no ranking por especialidades médicas, o Einstein lidera em cardiologia, oncologia, pediatria e ginecologia e obstetrícia.

A reportagem pediu posicionamento para o Einstein Hospital Israelita, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Já o Hospital Sírio-Libanês, que ficou em segundo lugar no ranking geral, está entre as cinco melhores instituições nas especialidades de oncologia, cardiologia e pediatria. No entanto, ele não figura no ranking da especialidade de ginecologia e obstetrícia.

"Este reconhecimento é um reflexo do nosso corpo clínico altamente qualificado e fruto do empenho diário de todos os nossos colaboradores, que trabalham com a missão da nossa instituição de oferecer vida plena e digna", disse Fernando Ganem, diretor-geral do Sírio-Libanês, que recebeu uma pontuação maior do que a do ano passado, de 76,39 para 81,04.

VEJA OS 30 HOSPITAIS BRASILEIROS NO RANKING

- 1º Einstein Hospital Israelita (São Paulo)

- 2º Hospital Sírio-Libanês (São Paulo)

- 6º Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre)

- 11º Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo)

- 12º Hospital Nove de Julho (São Paulo)

- 15º Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre)

- 22º Hospital Samaritano Higienópolis (São Paulo)

- 25º Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho - Vila Santa Catarina (São Paulo)

- 30º Hospital São Lucas Copacabana (Rio de Janeiro)

- 32º Complexo Américas (Rio de Janeiro)

- 34º Hospital Samaritano Botafogo (Rio de Janeiro)

- 36º Complexo Hospitalar de Niterói CHN (Rio de Janeiro)

- 37º Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim (São Paulo)

- 39º Hospital Paulistano (São Paulo)

- 41º Hospital Municipal Iris Rezende Machado - Aparecida de Goiânia (HMAP) (Aparecida de Goiânia)

- 42º Hospital Santa Joana Recife (Recife)

- 44º Hospital Brasília (Brasília)

- 50º Hospital Santa Paula (São Paulo)

- 54º Casa de Saúde São José (Rio de Janeiro)

- 58º Hospital Brasília - Unidade Águas Claras (Brasília)

- 59º Hospital Santa Efigênia (Caruaru, Pernambuco)

- 60º Hospital São Domingos (São Luís, Maranhão)

- 61º Hospital Samaritano Paulista (São Paulo)

- 62º Hospital Vitória (São Paulo)

- 63º Hospital Santa Catarina - Paulista (São Paulo)

- 65º Hospital Edmundo Vasconcelos (São Paulo)

- 66º Maternidade Brasília (Brasília)

- 70º Hospital Pró-Cardíaco Botafogo (Rio de Janeiro)

- 72º Hospital Alvorada Moema (São Paulo)

- 74º Hospital da Bahia (Bahia)