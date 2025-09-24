SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a passagem da frente fria que provocou a tempestade na região metropolitana de São Paulo na segunda-feira (22), uma massa de ar polar resfriou o tempo e deixou o céu nublado nesta terça (23). Para esta quarta (24), a previsão é a mesma, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A expectativa é que o dia tenha pequena amplitude térmica, o que vai acentuar a sensação de frio, principalmente na madrugada. Devido à grande nebulosidade, há previsão de garoa ocasional no decorrer do dia.

Em relação às temperaturas, elas serão ligeiramente mais baixas que as registradas no dia anterior, com mínima de 13°C de madrugada e máxima de apenas 17°C nos horários mais quentes.

Nesta terça, a máxima registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 19,7°C, às 16h, enquanto a mínima ficou em 14,6°C, às 8h.

Ainda de acordo com os dados do CGE, a precipitação acumulada em setembro até esta terça é de 44 mm, que representa 66% dos 66,7 mm esperados para o mês.

Para a quinta (25), o cenário atmosférico na capital praticamente se manterá inalterado, segundo o CGE: madrugada com céu encoberto, sensação de frio e, no decorrer do dia, garoa intermitente, principalmente nos locais mais próximos do extremo sul da cidade. A temperatura mínima deve ser registrada no fim da noite, com previsão de 12°C e a máxima não supera os 15°C.

Na faixa litorânea, o vento vai deixar o céu com muitas nuvens, o que vai manter a sensação de frio ao longo desta quarta. Em Santos, a previsão indica variação de 13°C a 22°C, já em Bertioga e Ubatuba, os termômetros devem marcar de 12°C a 23°C.

No Vale do Paraíba, São José dos Campos pode ter a mínima de 11°C e a máxima de 24°C, já um pouco mais quente que a região metropolitana e o litoral.

No interior, as temperaturas também serão um pouco mais baixas, com exceção do extremo oeste, onde os termômetros ainda deverão ter marcas acima dos 30°C. Além do frio de manhã, o Inmet indica que todo o interior paulista pode ter chuvas isoladas.

Em Campinas, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 25°C. Em Bauru, o esperado é de 14°C a 26°C; em Ribeirão Preto, de 17°C a 26°C; em São José do Rio Preto, de 16°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 14°C a 30°C; e em Araçatuba, de 15°C a 33°C.

Esse calor durante as tardes ainda mantém risco de queimadas no estado, principalmente, nos municípios do oeste, onde a umidade do ar deve permanecer baixa. Assim, a Defesa Civil estadual manterá o monitoramento que tem feito nas últimas semanas.