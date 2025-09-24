SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresários brasileiros ajudaram a pavimentar aceno de Trump a Lula, presidente brasileiro diz que vai anunciar Boulos como ministro e outras notícias para começar esta quarta-feira (24).

GUERRA COMERCIAL

Empresários atuaram para aproximar governos e ajudaram a pavimentar aceno de Trump a Lula. Interlocutores que acompanharam o processo falam da atuação de gigantes como Embraer e JBS.

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro fica mais próximo de cassação após ofensiva da Câmara, e sofre revés com Trump. Presidente dos Estados Unidos diz ter tido 'excelente química' com Lula e pega bolsonarismo de surpresa. No mesmo dia, Motta rejeita indicação de parlamentar como líder da minoria, e Casa instaura processos.

POLÍTICA

Não foi ato da esquerda, mas da sociedade civil, diz Paula Lavigne sobre ato com Caetano, Chico e Gil. Produtora e empresária rebate críticas de bolsonaristas contra artistas da MPB sobre anistia. Ela louva presença das novas gerações no protesto e diz não ter pretensões na política institucional.

GOVERNO LULA

Lula avisa a auxiliares que vai anunciar Boulos como ministro ao voltar dos EUA. Nomeação serve para reforçar base de esquerda para 2026 e retomar ascensão de deputado do PSOL em São Paulo. Decisão foi comunicada pelo presidente em encontro com aliados e dirigentes do PT no fim de semana.

PEC DA BLINDAGEM

Moro apresenta emenda para tentar salvar PEC da Blindagem diante de repercussão negativa. Senador sugere aval do Congresso para investigação de crimes contra a honra ou com base em 'opiniões, palavras e votos'. Alternativa também é assinada por líderes do PL e da oposição e pelo presidente do PP.

SÃO PAULO

Rua atingida por tempestade tem cenário de guerra, morador com facão e previsão de até 3 dias sem luz. Enel afirma que já restabeleceu fornecimento para 95% dos clientes e que via é uma das mais afetadas. Via próxima do estádio do Pacaembu foi uma das mais atingidas pela chuva de segunda em São Paulo.

FERIADOS

2026 terá maior número de feriados em dias úteis dos últimos dez anos. Brasil terá sete feriados que caem numa segunda ou sexta. Entenda quais são os direitos de quem trabalha nessas datas.

CLAUDIA CARDINALE (1938 - 2025)

Morre Claudia Cardinale, dama do cinema italiano que estrelou 'O Leopardo', aos 87. Atriz encarnou a sedução e a inocência em filmes de Fellini e Visconti. Ela fez parte de geração que redefiniu a sétima arte nos anos 1960.

CULTURA

Como guerra ideológica conduz a discussão sobre a gestão do Theatro Municipal. Ricardo Nunes pediu rescisão do contrato da administradora. Prefeito cedeu a pressão de políticos conservadores aliados.

ATIVIDADE FÍSICA

Nova academia do Ibirapuera agrada, mas aparelhos precisam ser revistos, dizem usuários. Concessionária afirma que projeto está em em implementação e passará por ajustes graduais. Uso do espaço é gratuito; aos domingos, área fica fechada.