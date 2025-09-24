SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.

Na ação, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta de dados.