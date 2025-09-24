SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião caiu na noite desta terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo.

A informação da morte de Yu foi confirmada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Ele é idealizador do conceito de cidades-esponja, técnica que usa a vegetação e o desenho de canais hídricos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos.

Ele esteve presente na abertura da Bienal de São Paulo, onde exibe projetos baseados no conceito de cidades-esponja.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.

Na ação, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta de dados.