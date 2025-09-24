SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentarista Luiz Ferraz, 42, morto na noite de terça-feira (23) em um acidente de avião, foi indicado ao Emmy Internacional pelo documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", pela Pacha Films e disponível na HBO Max.

O longa trata sobre outra tragédia da aviação, que matou quase todo o time da Chapecoense em 2016.

No site da Academia Brasileira de Cinema Ferraz é descrito como especialista em projetos de documentários e produções de não ficção. Desde 2007 ele produzia e dirigia na Olé Produções e também trabalhava com outras empresas do mercado.

A Olé confirmou a morte da tripulação e lamentou o acidente. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", disse a empresa em nota.

Ferraz também dirigiu a série "To Win or To Win", sobre o time de futebol árabe Al Nassr FC, onde joga atualmente Cristiano Ronaldo. Também assina um episódio da série "All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol", projeto da Amazon Prime Video no Brasil, assim como a direção da série "Cine Terror" para o canal Prime Box Brazil.

OPERAÇÃO DE BUSCA DEMOROU 9 HORAS

O acidente aéreo, que aconteceu na noite desta terça-feira, matou, além de Ferraz, outras três pessoas, entre elas o arquiteto chinês Kongjian Yu, o cineasta Rubens Crispim Jr e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Segundo os bombeiros, após os trabalhos da Polícia Científica e Polícia Civil, foi realizada a retirada das vítimas das ferragens e os corpos foram entregues aos cuidados da funerária e Polícia Civil. A operação de busca e resgate durou cerca de nove horas, devido a distância e as condições de acesso ao local.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram contatados para realizar ação inicial no acidente que envolve a queda de uma aeronave de matrícula PT-BAN.

Na ação, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta de dados. Em nota, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, afirma que foi acionada para atender a ocorrência na zona rural de Aquidauana.

"Equipes da PCMS, incluindo peritos criminais, estão em campo para a realização de procedimentos de praxe e o levantamento de dados preliminares", afirma.

A Fazenda Barra Mansa, onde a aeronave caiu, foi usada pela TV Globo para a gravação da novela Pantanal. A propriedade foi fundada por Aniceto Rondon, nos anos 1940, quando recebeu as terras como herança de família, e foi aberta para visitantes em 1996.