SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo emitiu uma minuta de ofício onde aponta "grave deficiência" no serviço prestado pela concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital, após a tempestade de segunda-feira (22).

O documento destinado a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) diz que o evento climático desta semana reitera o quadro de ineficiência que já havia sido verificado em ocasiões anteriores.

O texto reconhece que a tempestade do início desta semana, com chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 90 km/h, provocou estragos consideráveis e impactou todas as concessionárias do estado.

No entanto, destaca que a atuação da Enel é pior em comparação com outras distribuidoras como a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).

Baseado em um relatório apresentado pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), o ofício aponta que, apesar do alerta emitido e da ciência prévia sobre a gravidade da tempestade, até às 16h desta segunda-feira (22) ainda havia 596.930 clientes da Enel sem energia elétrica.

Além disso, apenas 506 equipes de atendimento emergencial teriam sido mobilizadas para conter a crise na segunda-feira.

Em comparação, o documento aponta que a CPFL demonstrou uma capacidade de resposta mais adequada. "A concessionária conseguiu mobilizar estrutura significativamente superior e reduzir de forma expressiva o número de unidades consumidoras afetadas", afirma a Arsesp.

Na segunda-feira, eram 772 equipes de atendimento emergencial da companhia para atender 611.499 clientes sem energia. Por volta das 11h de terça-feira, a CPFL havia reduzido o número para 52 mil unidades sem energia, segundo a Arsesp, enquanto a Enel ainda mantinha 180.514 clientes com serviço interrompido.

A Arsesp conclui que os números demonstram que a Enel SP não possui estrutura suficiente para atender a área sob concessão. Outros casos já haviam sido levados para a agência reguladora e, diante do histórico negativo, o órgão solicitou a adoção de "providências cabíveis" para apurar as falhas e determinar as medidas necessárias para dar continuidade ao serviço.

Em nota, a Enel São Paulo informou que tem 20 vezes mais clientes por km de rede do que a média das distribuidoras do Brasil e, por isso, considera que as áreas de diferentes concessões não são comparáveis. Afirmou também que reforçou de forma estrutural o plano operacional da companhia.

A empresa afirmou que restabeleceu o fornecimento de energia para 97% dos clientes até às 6h desta quarta-feira (24) e disse que mobilizou um contingente de mais de 1.300 equipes ao longo da última terça para agilizar os atendimentos.

A companhia ressaltou que São Paulo foi a cidade mais afetada pelo temporal segundo a Defesa Civil e que a área da concessão também foi impactada por um desligamento da transmissora Isa Energia Brasil. A carga da subestação foi recuperada às 11h22 de segunda-feira e o serviço foi normalizado em até uma hora.