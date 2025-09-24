SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de 50 horas, a falta de energia elétrica ainda afeta 43.074 clientes da Enel na região metropolitana de São Paulo nesta quarta-feira (24). A interrupção foi provocada pela tempestade que atingiu todo o estado no início da semana.

De acordo com a Enel, 97% dos clientes tiveram o fornecimento de energia elétrica normalizado até as 6h desta quarta-feira.

Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 98 km/h na capital paulista, que registrou mais de 140 desabamentos de árvores, enchentes e alagamentos. A rua Itápolis, no bairro Pacaembu, precisou ser interditada em razão das árvores que atingiram a via e os imóveis ali.

O imóvel da publicitária Carol Patrocínio, que precisou usar um facão para sair de casa após o temporal, é um dos 35.036 endereços na capital que seguem sem energia elétrica. A fachada da casa foi destruída por uma árvore de grande porte.

A luz havia sido restabelecida no fim da manhã de terça (23), mas voltou a ser interrompida nesta quarta. A via não está mais interditada, mas equipes da prefeitura continuam os trabalhos ali.

O município da região metropolitana mais afetado além da capital paulista é Santana de Parnaíba, com 2.067 imóveis sem energia elétrica. Cotia aparece em seguida, com 1.004 endereços afetados.

A distribuidora afirmou que reforçou de forma estrutural o plano operacional da companhia e que mobilizou mais de 1.300 equipes ao longo de terça-feira para agilizar os atendimentos.

A Prefeitura de São Paulo criticou a resposta da Enel à crise em um ofício enviado à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O documento diz que o evento climático desta semana reitera o quadro de ineficiência que já havia sido verificado em ocasiões anteriores.

O texto aponta que a tempestade do início desta semana, com chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 90 km/h, provocou estragos consideráveis e impactou todas as concessionárias do estado.

No entanto, destaca que a atuação da Enel é pior em comparação com outras distribuidoras, como a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).

Em nota, a Enel São Paulo declarou que tem 20 vezes mais clientes por km de rede do que a média das distribuidoras do Brasil e, por isso, considera que as áreas de diferentes concessões não são comparáveis. Afirmou também que reforçou de forma estrutural o plano operacional da companhia.