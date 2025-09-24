SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um delegado atirou contra um suspeito em uma rua da zona oeste de São Paulo. De acordo com informações preliminares, houve uma tentativa de assalto.

O QUE ACONTECEU

Suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir. Os disparos ocorreram próximo a sede do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), em Pinheiros.

O delegado Luiz Carlos do Carmo, líder do Demacro disparou aproximadamente três vezes contra o suspeito. A informação é do Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Homem baleado conseguiu fugir no sentido marginal Pinheiros. Polícia faz buscas pela região.

Tags:

Pinheiros