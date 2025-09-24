SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O delegado Luiz Carlos do Carmo, da Polícia Civil de São Paulo, trocou tiros com um suspeito após uma em uma moto na tarde desta quarta-feira (24) em uma rua de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública estadual, ele reagiu a uma tentativa de roubo.

Carmo é o atual diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo). Ele e outros dois colegas estavam caminhando na rua Padre Carvalho, a poucos metros da sede do órgão, quando notaram um homem em uma motocicleta se aproximando.

O suspeito então atirou contra Carmo, que havia buscado abrigo atrás de um poste. Os policiais então reagiram e atiraram de volta. Ainda não se sabe se o homem foi atingido --nenhum dos delegados ficou

Policiais civis do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubo), grupo de elite da Polícia Civil, estiveram no local para suporte.

Antes de chegar ao Demacro, Carmo era diretor do Deinter 6, departamento da Polícia Civil responsável pela Baixada Santista e outras cidades no entorno do litoral.