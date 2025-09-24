SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares prenderam em flagrante dois guardas-civis municipais de Osasco, cidade na Grande São Paulo, por suspeita de extorsão a um traficante de drogas. O caso ocorreu nesta quarta-feira (24) na rua Agostinho de Azevedo, no Jardim Boa Vista, zona oeste da capital paulista.

Segundo relatos, a equipe da Polícia Militar passava pela via quando viu um carro preto deixar um posto de combustível. Os homens que estavam no banco dianteiro então teriam baixado rapidamente o vidro, o que chamou a atenção dos agentes, que na sequência abordaram os ocupantes do automóvel.

Dentro do veículo estavam os dois guardas municipais, de 45 e 31 anos, e um suspeito de tráfico de drogas, além de um quarto homem, de 32 anos.

Ainda de acordo com relatos, o suposto traficante teria sido abordado pelo trio em Osasco. Os três teriam exigido quantia em dinheiro para liberá-lo.

Os três foram presos em flagrante. Com o grupo foi apreendido duas pistolas calibre .40, uma pistola calibre 380, uma arma falsa, distintivos e uma motocicleta.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como associação criminosa, concussão, extorsão e tráfico de drogas.

O delegado pediu para a Justiça a prisão preventiva (sem prazo) do trio. O suspeito de tráfico, que tem 24 anos, também foi preso.

Em nota, a Prefeitura de Osasco disse que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal acompanha a ocorrência envolvendo dois integrantes da corporação detidos por tentativa de extorsão.

"Reforçamos que a administração não tem qualquer relação com os fatos noticiados. O caso está sob investigação e, se confirmadas as irregularidades, serão tomadas todas as medidas cabíveis com o rigor necessário", acrescentou o comunicado.