RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Autointitulado profeta, o pastor Henrique Santini, 30, foi denunciado por estelionato religioso nesta quarta-feira (24). A Promotoria chegou a pedir sua prisão preventiva (sem prazo), mas a Justiça negou e determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Ele é fundador da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, montou uma central de call center que, em dois anos, teria lucrado cerca de R$ 3 milhões com a venda de orações para curas, vícios e problemas familiares. Em seu Instagram, o pastor afirmou ser alvo de perseguição religiosa.

As investigações apontam que atendentes do call center enviavam, via WhatsApp, orações previamente gravadas por Santini, após o pagamento por Pix, apresentando-as como se fossem feitas exclusivamente para cada fiel. Nas redes sociais, o pastor reúne cerca de 8 milhões de seguidores.

Em um perfil no instagram com 188 mil seguidores, Santini publicou um story anunciando um pronunciamento no final da noite desta quarta. Além disso, ele publicou a seguinte postagem: "Perseguição religiosa no Brasil começou. Vou revelar toda a farsa que fizeram comigo".

Autor do livro "A Maldição dos Pés para Trás", vendido online por R$ 19,90, Santini afirma que se tornou pastor aos 19 anos e que, ainda adolescente, recebeu uma revelação. "Exerço um ministério profético voltado para a área de curas, libertação e revelações. Recebi aos 17 anos uma revelação, antes mesmo de pisar em nações através de vídeos e redes sociais", escreveu na descrição do ebook.

"Devido ao grande avanço da internet, recebi de Deus uma revelação e uma direção de alcançar pessoas de diferentes religiões, que, infelizmente, têm dificuldade de ir presencialmente a uma igreja. Mas que, de alguma forma, consigam assistir conteúdos e consumir a palavra de Deus remotamente", acrescenta à descrição do livro, lido pela reportagem nesta quarta.

O conteúdo do ebook segue a mesma linha das lives diárias feitas por Santini. Nele, sustenta que existem maldições capazes de travar a vida dos fiéis, com origens que podem ser hereditárias, familiares ou ligadas a objetos consagrados.

Nas transmissões, dizia receber recados de Deus de forma genérica, buscando atingir quem se identificasse com a mensagem. As supostas profecias se concentravam em quatro áreas: saúde, finanças, vida sentimental e família.

O pastor também pregava que algumas doenças só poderiam ser curadas por oração. "Ao apresentar sintomas em sua saúde física, muitos procuram médicos especialistas e realizam baterias de exames para descobrirem o diagnóstico e fazerem o tratamento certo. No entanto, há doenças cuja medicina não consegue encontrar a causa. A estas chamamos de enfermidades espirituais", diz um trecho.

"Nesse sentido, espíritos malignos atuam na vida das pessoas, afetando sua saúde física, com o intuito de fazê-las andar para trás. E a presença desses espíritos não pode ser diagnosticada com exames nem aparece em laudos médicos", acrescenta.

Apesar de cobrar pelas orações via call center, em seu livro Santini critica líderes de outras religiões que cobram por serviços espirituais, como pais de santo. Afirma que a libertação das chamadas maldições só ocorreria por intermédio de Jesus, sem custo financeiro.

Nas redes, o religioso também vendia caixas chamadas de Kit de Bênçãos, por R$ 220, além de cursos online para prosperidade.