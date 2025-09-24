SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, informou que interditará o túnel Paulo Autran, que dá acesso da avenida Washington Luís no sentido bairro diretamente ao aeroporto, às 23h desta sexta-feira (26) até 4h de segunda-feira (29) para reforma.

De acordo com a empresa, o fechamento ocorrerá para o conserto definitivo da grelha que faz o escoamento de água dentro do túnel, uma determinação das autoridades municipais.

Durante esse período de obras, os passageiros terão como único acesso a entrada sul, no sentido bairro-centro da avenida Washington Luís. Quem estiver no sentido centro-bairro terá de fazer o retorno sob o viaduto Deputado Luiz Eduardo Magalhães, próximo à avenida Jornalista Roberto Marinho, para ter acesso à entrada sul, o que deve aumentar o trânsito no local.

Por isso, a Aena recomenda que os passageiros que tiverem voos agendados no fim de semana cheguem com bastante antecedência para evitar o risco de perder o embarque.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi acionada e seus agentes farão a sinalização e a orientação dos motoristas durante a reforma.

O túnel Paulo Autran foi inaugurado em 24 de janeiro de 2008 e facilitou o acesso ao aeroporto com a eliminação do semáforo no cruzamento da avenida Washington Luís, o que reduziu congestionamentos na região. Tem 310 metros de extensão, sendo 160 metros cobertos e 150 metros descobertos, e possui duas pistas no mesmo sentido, além de calçadas e sistemas de iluminação e ventilação.