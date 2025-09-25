SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (25), a região metropolitana de São Paulo deve ter o dia mais frio da semana, com grande nebulosidade e possibilidade de chuva no decorrer do dia.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve se manter estável ao longo do dia, com a máxima não ultrapassando os 20°C, enquanto a mínima tende a cair em relação a esta quarta, chegando a 9°C.

No entanto, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e a Climatempo preveem temperaturas ainda mais baixas à tarde. Para esses institutos, a mínima deve ser de 12°C por volta das 22h. Ambos, porém, apontam a máxima de apenas 16°C no período da tarde, entre 14h e 16h.

O comum nos três institutos de meteorologia é a previsão de chuva durante todo o dia na capital. Não há expectativa de chuva intensa nem de ventania, mas o tempo chuvoso pode causar transtornos para a população da Grande São Paulo, dificultando o deslocamento e deixando o trânsito mais complicado.

Nesta quarta (24), o Inmet registrou a mínima de 14,5°C às 5h da madrugada e a máxima de 19,5°C ao meio-dia, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Ainda de acordo com os dados do CGE, a precipitação acumulada em setembro até esta quarta é de 43,9 mm, que representa 65,8% dos 66,7 mm esperados para o mês.

Devido a esse tempo frio, a Prefeitura de São Paulo manterá a Operação Baixas Temperaturas nas dez tendas espalhadas pela capital, atendendo a população em situação de rua das 17h à meia-noite, oferecendo alimentos, bebidas quentes, roupas e abrigo.

No litoral paulista, as temperaturas também devem cair, acompanhadas de alta probabilidade de chuva intensa ao longo do dia. Em Santos, a previsão indica variação de 13°C a 22°C, já em Bertioga a mínima chega a 11°C e a máxima a 22°C; em Ubatuba, os termômetros devem marcar de 10°C a 20°C.

No Vale do Paraíba, o clima muda em São José dos Campos e deve ter mínima de 10°C e a máxima de 21°C, também com possibilidade de chuva.

No interior, as temperaturas também serão um pouco mais baixas, com exceção do extremo oeste, onde os termômetros ainda deverão ter marcas acima dos 30°C. Além do frio de manhã, o Inmet indica que todo o interior paulista pode ter chuvas isoladas.

Em Campinas, a previsão indica mínima de 11°C e máxima de 23°C. Em Bauru, o esperado é de 13°C a 25°C; em Ribeirão Preto, de 15°C a 27°C; em São José do Rio Preto, de 16°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 14°C a 30°C; e em Araçatuba, de 15°C a 33°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo destaca que, de forma geral, a primavera de 2025 deve seguir o padrão climatológico esperado, com elevação das temperaturas, aumento da umidade e maior frequência de chuvas.

"Esse comportamento traz benefícios como a melhora da qualidade do ar e a redução dos riscos de incêndios florestais, mas também exige atenção redobrada da população e dos órgãos públicos diante da possibilidade de eventos extremos, como enchentes, deslizamentos e vendavais", diz o órgão estadual, em nota.