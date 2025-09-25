SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrubada da PEC da Blindagem no Senado estressa relação com Câmara, Tarcísio mostra desânimo com candidatura presidencial e outras notícias para começar esta quinta-feira (25).

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PEC da Blindagem cria conflito no Congresso, fragiliza Motta e causa ceticismo sobre anistia. Deputados dizem que não há garantias de que Senado vá votar projeto sobre os golpistas.

GOVERNO LULA

Lula volta dos EUA e deve definir trocas na equipe com Boulos e centrão. Diante da ameaça de debandada de PP e União Brasil, petista terá que se dedicar ao redesenho de sua equipe. Mudanças também levarão em consideração estratégia e construção de alianças para 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados batem boca após Haddad ser chamado de 'Taxad' na Câmara. Ministro participa de sessão da Comissão de Agricultura da Câmara. Parlamentares de oposição criticaram política tributária do governo Lula.

DESIGUALDADE RACIAL

Menos alunos saem do ensino médio com aprendizado adequado em português e matemática. Levantamento está no Anuário Brasileiro da Educação Básica, lançado nesta quinta (25). Percentual de concluintes e de matrículas mostra desigualdade racial.

GOVERNO LULA

Orçamento de universidades federais e agências previsto para 2026 é metade do valor de 2014. Governo Lula propõe destinar R$ 17,29 bi para a área do conhecimento, 0,12% mais do que aprovado. Além da queda nos investimentos, setor ficou mais dependente de emendas parlamentares.

INSS

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos. Ex-ministro Onyx Lorenzoni diz que não se lembra da categoria falar de descontos associativos, pivô da crise atual. Associação foi apresentada à equipe de Bolsonaro pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), hoje na CPI do INSS.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Planeta já tem 7 de 9 limites de manutenção da vida quebrados pelo aquecimento global. Acidificação já é uma ameaça à cadeia alimentar e compromete papel dos oceanos como estabilizador do clima. Apenas camada do ozônio e carga de aerossóis na atmosfera estão em nível seguro, aponta relatório alemão.

CHINA

Em ato de unificação nacional, Xi se torna primeiro líder da China a visitar região autônoma. Estabilidade social e política da região é prioridade de mandatário, que foi recebido de tapete vermelho em Urumqi. Pequim é acusado por organizações de direitos humanos de cometer crimes contra a humanidade no local; regime nega.

BANCO MASTER

Casa de R$ 300 milhões em Trancoso vira nova crise para dono do Banco Master. Corretor exige R$ 18 milhões de taxa, Daniel Vorcaro diz que não é proprietário, e empresa Prime You afirma não ter relação com cobrança. Banqueiro alugou casa com corretor antes que empresas ligadas a ele fizessem a compra.

CAFÉ NA PRENSA

Preço do café deve subir 15% nos supermercados brasileiros nos próximos meses. Com inflação de 60%, consumo no Brasil cai 5,46% no segundo quadrimestre de 2025. Preços podem estabilizar no fim do ano, com mercado apostando em colheita positiva em 2026.

TECNOLOGIA

Mercado Livre começa a usar robôs no lugar de humanos para separar produtos. Novidade permite que cliente faça pedido até as 14h para receber no mesmo dia; antes limite era 13h. Jornada de separação de produtos dentro do CD é exaustiva e colaborador caminha 8 km por dia.

RIO GRANDE DO NORTE

Transplante de rim é feito em paciente errado em Natal. OUTRO LADO: Hospital Universitário Onofre Lopes diz que tomou as providências cabíveis e apura o caso. Órgão deveria ter sido doado para outra pessoa; paciente passa bem e voltou para a fila de transplantes.

VIOLÊNCIA

Médica diz que sofreu tentativa de estupro durante atendimento em UBS de Sergipe. Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, e suspeito ainda não foi identificado. Profissional era contratada como pessoa jurídica e foi demitida um dia após denúncia.