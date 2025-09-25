SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, anunciou nesta quarta-feira (24) que vai celebrar missas em inglês, espanhol, francês e em Libras durante o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, realizada no segundo domingo de outubro na capital paraense, e também na COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

Belém sediará a cúpula ambiental em novembro.

"Para os turistas estrangeiros, participar das celebrações em seu próprio idioma permite uma vivência profunda da devoção mariana, o que promove um intercâmbio cultural rico e significativo", diz trecho de comunicado sobre a decisão.

O comunicado afirma ainda que a decisão mostra que espiritualidade, fé e sustentabilidade podem caminhar juntas, "com empatia e diálogo".

Além das missas, haverá confissões e visitas guiadas ao Memorial de Nazaré nos três idiomas e em Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais.

No início do mês foi entregue a restauração da parte interna da basílica, após 21 meses de obras. O restauro inclui vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e as 16 capelas laterais.

A igreja, que tem papel central na celebração do Círio de Nazaré, foi inaugurada em 1909. A construção mescla os estilos neoclássico e eclético e recebe, por mês, 7.500 pessoas.

É a primeira basílica da região norte, título concedido pelo papa Pio 11 em 1923. O religioso destacou a "imponência da construção, o esplendor das obras de arte, o brilhantismo do culto e a devoção dos fiéis".

Missa em idiomas para o Círio de Nazaré

29/9: Missa em português e Libras, às 19h30

1/10: Missa em francês, às 19h30

2/10: Missa em inglês, às 19h30

3/10: Missa em espanhol, às 19h30.

Missas em idiomas para a COP30

3/11: Missa em português e Libras, às 19h30

10/11: Missa em espanhol, às 19h30

15/11: Missa em inglês, às 19h

21/11: Missa em francês, às 19h30

