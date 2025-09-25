SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, anunciou nesta quarta-feira (24) que vai celebrar missas em inglês, espanhol, francês e em Libras durante o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, realizada no segundo domingo de outubro na capital paraense, e também na COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.
Belém sediará a cúpula ambiental em novembro.
"Para os turistas estrangeiros, participar das celebrações em seu próprio idioma permite uma vivência profunda da devoção mariana, o que promove um intercâmbio cultural rico e significativo", diz trecho de comunicado sobre a decisão.
O comunicado afirma ainda que a decisão mostra que espiritualidade, fé e sustentabilidade podem caminhar juntas, "com empatia e diálogo".
Além das missas, haverá confissões e visitas guiadas ao Memorial de Nazaré nos três idiomas e em Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais.
No início do mês foi entregue a restauração da parte interna da basílica, após 21 meses de obras. O restauro inclui vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e as 16 capelas laterais.
A igreja, que tem papel central na celebração do Círio de Nazaré, foi inaugurada em 1909. A construção mescla os estilos neoclássico e eclético e recebe, por mês, 7.500 pessoas.
É a primeira basílica da região norte, título concedido pelo papa Pio 11 em 1923. O religioso destacou a "imponência da construção, o esplendor das obras de arte, o brilhantismo do culto e a devoção dos fiéis".
Missa em idiomas para o Círio de Nazaré
29/9: Missa em português e Libras, às 19h30
1/10: Missa em francês, às 19h30
2/10: Missa em inglês, às 19h30
3/10: Missa em espanhol, às 19h30.
Missas em idiomas para a COP30
3/11: Missa em português e Libras, às 19h30
10/11: Missa em espanhol, às 19h30
15/11: Missa em inglês, às 19h
21/11: Missa em francês, às 19h30
