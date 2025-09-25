SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para as principais instituições de ensino superior de Santa Catarina estão abertas. A partir do vestibular unificado 2026, os estudantes poderão ingressar nos cursos oferecidos na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) e IFC (Instituto Federal Catarinense).

Juntas, as três instituições oferecem um total de 6.712 vagas em mais de 200 opções de cursos de graduação. As provas do vestibular unificado serão realizadas no mesmo final de semana, 6 e 7 dezembro.

No sábado, dia 6, a prova será composta por 42 itens distribuído da seguinte forma:

- Língua portuguesa e literatura: 12 questões de múltipla escolha

- Segunda língua (alemão ou espanhol ou francês ou inglês ou italiano ou libras ou língua portuguesa): 8 questões de múltipla escolha de

- Matemática: 10 questões de múltiplas e/ou abertas

- Biologia: 10 questões de múltiplas e/ou abertas

- Discursivas: 2 questões

Além da redação, o segundo dia de provas será composto pelos seguintes itens:

- Redação

- História: 7 questões

- Geografia: 7 questões

- Filosofia: 2 questões

- Sociologia: 2 questões

- Interdisciplinares (envolvendo história, geografia, filosofia e sociologia): 2 questões

- Física: 10 questões de múltiplas e/ou abertas

- Química: 10 questões de múltiplas e/ou abertas

Além das questões, o processo seletivo também tem uma lista de leituras obrigatórias para vestibular 2026. Os seguintes livros fazem parte da lista do processo seletivo:

Para se inscrever, os estudantes devem acessar o site oficial do processo seletivo até o dia 8 de outubro. Neste ano, o valor da taxa é de R$ 192.

De acordo com o edital do processo seletivo unificado, os estudantes cadastrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) terão direito à isenção total da taxa.

Para isso, os candidatos precisam ter renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277) e deve estudar ou estudou em uma escola pública ou como bolsista integral em uma escola particular.

Além disso, também haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às cotas -para pessoas negras, quilombolas, candidatos com deficiência e para candidatos que estudaram em escola pública.

As provas serão aplicadas em cidades localizadas no estado de Santa Catarina. Veja a seguir as cidades: Florianópolis e municípios da região metropolitana, Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Sombrio, Tubarão, Videira e Xanxerê.

CALENDÁRIO VESTIBULAR UNIFICADO UFSC, IFSC E IFC 2026

- Período de inscrições: até 8 de outubro de 2025

- Período de solicitação da isenção da taxa: até 26 de setembro

- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 9 de outubro

- Confirmação de inscrição (com local de prova): 19 de novembro

- Aplicação das provas: 6 e 7 de dezembro

