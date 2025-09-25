SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Há, ao menos, quatro baleados, mas a gestão estadual não informou detalhes.

O caso ocorreu no bairro Campo dos Velhos. O tiroteio teria começado na hora do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Dois homens teriam passado em uma moto atirando.

ATAQUES A ESCOLAS

Os ataques violentos em escolas brasileiras estão concentrados nos últimos anos, segundo o levantamento "Ataques de violência extrema em escolas do Brasil", conduzido pelas pesquisadoras Telma Vinhas e e Cléo Garcia, ambas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade de Campinas).

O mapeamento aponta que dos 42 casos registrados desde 2001, 64,28% ocorreram depois de março de 2022.

O estudo mostra que no ano de 2022 o país registrou dez ataques nas unidades de ensino. Em 2023 foram 12 episódios. O número apresentou uma queda no ano passado, com cinco casos.