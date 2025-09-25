A indústria de jogos é global, mas ela também pode expressar culturas locais. A produção independente programada pela emissora pública aponta caminhos ao esclarecer se há interesse em jogos que revelam a própria cultura brasileira.
O seriado com primeira janela exclusiva no canal mostra como um jogo que aborda especificamente a realidade do país pode atrair não só jogadores brasileiros, mas do mundo todo, sendo uma forma de expansão potente da cultura nacional.
O seriado inédito Game Dev Brasil é apresentado na telinha da TV Brasil às quintas-feiras, às 23h, com horário alternativo na madrugada, às 2h30. A produção documental é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.
A TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.
Sobre o Prodav
O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.
A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
Ficha técnica de Game Dev Brasil
- País: Brasil
- Ano: 2024
- Gênero: documental
- Episódios: 10
- Duração: 26 min.
- Classificação indicativa: 12 anos
- Realização: Rodô Audiovisual
- Direção e roteiro: Elias Guerra
- Produção Executiva: Akira Martins
- Direção de Produção: Renan Montenegro e Flávio Costa
- Coordenação de Produção: Dandara de Lima
- Narração: Tuanny Araujo
- Direção de Fotografia: Gerônimo Lessa
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.
Serviço
Game Dev Brasil estreia quinta-feira, dia 25/9, às 23h, na TV Brasil
Game Dev Brasil exibição quinta-feira, às 23h, na TV Brasil
Game Dev Brasil exibição quinta para sexta-feira, às 2h30, na TV Brasil
