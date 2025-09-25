RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha com pelo menos dez criminosos armados fez um arrastão num edifício de alto padrão no centro de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) nesta quarta-feira (24), com uma estratégia que incluiu alugar um apartamento no prédio. Seis suspeitos foram presos temporariamente.

Usando documentos falsos, o grupo alugou uma unidade no nono andar do prédio ?que fica na rua Campos Salles e tem apartamentos com mais de 400 metros quadrados? com um caução de R$ 12 mil duas semanas antes do crime.

Parte dos criminosos passou a noite no imóvel e, na manhã de quarta, rendeu os moradores que deixavam seus apartamentos. Imagens mostram que eles estavam armados e usavam balaclavas e perucas.

Seis apartamentos foram roubados e pelo menos duas pessoas foram agredidas pelos assaltantes.

Os criminosos fugiram em três veículos levando joias, smartphones, malas, dinheiro e também extorquiram ao menos uma vítima a partir de transferências bancárias via Pix.

O delegado André Baldochi, do Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Ribeirão Preto, disse que a estratégia adotada pela quadrilha demonstra que era uma organização forte, que contava com três núcleos de operações ?financeiro, logístico e operacional.

O primeiro, com quatro identificados, fazia as movimentações bancárias, recebia os valores extorquidos via Pix e pagava a operação logística da quadrilha, enquanto o segundo núcleo, que contava com ao menos três criminosos, locou o imóvel com documentos falsos, estruturou o local e deu suporte para a realização do arrastão.

Um dos suspostos locadores está foragido. Segundo a polícia, ele atuava também no núcleo operacional, que era composto pelos assaltantes que abordaram as vítimas e executaram os roubos.

O crime mobilizou também a Polícia Militar e outras unidades da Polícia Civil, como a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e delegacia de homicídios.

Num apartamento na zona norte de Ribeirão, usado como base para outra parte da quadrilha, policiais encontraram armas, dinheiro e perucas. Um dos carros usados no crime estava na garagem.

Foram presos seis envolvidos e os policiais apreenderam armas de fogo, munições, joias e veículos utilizados para o crime.

Duas das prisões ocorreram em Ribeirão Preto, enquanto outros quatro suspeitos foram detidos em Itapecerica da Serra, na regiçao metropolitana de São Paulo.