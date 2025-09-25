SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho diretor da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) aprovou em reunião extraordinária a prorrogação antecipada do contrato de concessão da ViaQuatro, concessionária que administra a linha 4-amarela do metrô de São Paulo.

O termo aditivo ainda não foi assinado, e o tempo adicional de contrato ainda não foi revelado pelo governo estadual.

A medida foi tomada pelo órgão regulador para viabilizar as obras de ampliação da linha 4-amarela, que, pelos planos, estenderá até Taboão da Serra, na região metropolitana da capital paulista.

A deliberação reconhece que a inclusão das obras de extensão provoca desequilíbrio econômico-financeiro, em favor da concessionária, em um montante de quase R$ 136,8 milhões, a uma taxa interna de retorno de cerca de 11,08%.

A Artesp aprovou a medida de forma unânime. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (24).

O projeto de ampliação da linha prevê mais duas estações depois da Vila Sônia ?uma próxima ao parque municipal Chácara do Jockey e outra em Taboão da Serra. Serão 3,3 km de extensão, em um trajeto subterrâneo.

A Motiva (ex-CCR), controladora da ViaQuatro, estima um acréscimo de 50 mil passageiros por dia após a conclusão das obras.