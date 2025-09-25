SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições para o simulado da primeira fase do vestibular 2026. Realizado em 19 de outubro, será aplicado em formato semelhante ao da primeira fase do exame, com mesmo número de questões, tempo de prova e ambiente controlado. O objetivo é oferecer aos candidatos a oportunidade de vivenciar, na prática, a experiência da seleção antes da data oficial.

São 10.270 vagas disponíveis, com taxa de participação de R$ 50. As inscrições devem ser feitas no site da fundação até as 12h do dia 7 de outubro.

A aplicação do simulado será presencial, no campus da USP em São Paulo e também nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos, no interior do estado. O esquema seguirá o modelo do vestibular oficial, com abertura dos portões ao meio-dia e fechamento às 13h, horário em que a prova terá início.

Neste ano, a Fuvest já havia anunciado mudanças no perfil das provas. As questões terão caráter mais interdisciplinar, articulando diferentes áreas do conhecimento, como biologia e química, além de ampliar a presença de disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física.

Outra novidade é o novo projeto gráfico do exame, pensado para facilitar a leitura, a organização e a concentração do candidato.

Na redação, a prova também deixará de exigir exclusivamente o formato dissertativo-argumentativo. O candidato poderá escolher entre diferentes gêneros textuais, como carta, crônica, discurso ou roteiro, conforme as opções apresentadas na proposta.

Segundo a fundação, o vestibular busca avaliar competências essenciais à vida universitária, como interpretação de textos em diferentes linguagens, raciocínio crítico, análise de informações e clareza na exposição de ideias.

As inscrições para o vestibular estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fuvest (https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/) até as 12h do dia 7 de outubro. A taxa é de R$ 211, com valor reduzido de R$ 105,50 para candidatos que obtiveram desconto. Mesmo os candidatos isentos precisam se inscrever.

Para 2026, a USP manteve a oferta de 11,1 mil vagas em cursos de graduação, distribuídas entre a Fuvest, o Enem-USP e o Provão Paulista.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2026

- Inscrições: até 7 de outubro de 2025

- Escolha dos locais de prova: de 13 a 17 de outubro (prioridade por ordem de inscrição)

- Primeira fase: 23 de novembro de 2025

- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026