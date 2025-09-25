RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, concedeu a medalha Coragem, honraria da corporação, a 44 agentes ?incluindo ele próprio. A condecoração foi entregue a policiais que foram baleados em serviço no estado nos últimos 20 anos. Na lista de homenageados, publicada nesta quarta (25), estão investigadores, comissários, oficiais e delegados. A honraria é somente simbólica.

Segundo a Polícia Civil, a lista foi elaborada pelo serviço de assistência social da instituição, com base em registros das últimas duas décadas, contemplando todos os agentes atingidos por disparos em operações ou diligências.

Felipe Curi foi baleado ao ser atacado em uma operação no complexo do Alemão, em 2016. Em nota, a corporação disse que "o fato de o secretário ocupar hoje o cargo não apaga as marcas e sequelas dos graves ferimentos que sofreu e que carregará pelo resto da vida."

Outro policial homenageado foi o piloto Felipe Marques Monteiro, 45. Em março deste ano, ele foi baleado na cabeça enquanto atuava como copiloto em uma aeronave que sobrevoava a Vila Aliança, na zona oeste, durante uma operação.

A honraria foi regulamentada em 30 de junho, por resolução assinada pelo próprio secretário. O texto publicado no Diário Oficial estabelece que a medalha deve ser destinada a policiais civis feridos em serviço que "demonstraram coragem e resiliência, colocando suas vidas em risco para proteger a sociedade".

Não são contemplados policiais que tenham recebido penalidades administrativas nos últimos cinco anos ou tenham condenações em processos penais, de improbidade administrativa ou por crime de responsabilidade.