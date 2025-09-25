PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), edifício que abriga a maior parte das secretarias estaduais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tornou-se nesta quinta-feira (23) a maior rampa de skate do mundo.

O skatista Sandro Dias, campeão mundial também conhecido como Mineirinho, encarou a descida de 70 m, quebrando o recorde mundial. As manobras foram realizadas em evento organizado pela Red Bull, que fez uma parceria com o governo gaúcho para realizar uma ação publicitária no local.

Ao todo, foram sete descidas. A primeira começou com Mineirinho a 30 metros de altura, e ele foi aumentando gradativamente o desafio, com 40 m, 50 m, 55 m e 60 m. Um recorde mundial foi estabelecido com a descida de 65 m, mas faltava uma.

A descida final, a partir de uma altura de 70 m, durou aproximadamente sete segundos, do "drop" até o momento em que o atleta atingiu a proteção, já no nível da rua.

A cada manobra de skate rampa abaixo, o skatista colidia contra uma parede de espuma para amortecer o impacto. Depois, voltava ao topo do prédio e retornava de rapel ao ponto que era a base para descida.

O governo havia informado que o evento não seria aberto ao público. De acordo com o Executivo estadual, a ausência de plateia seguiria protocolos de segurança adotados em eventos semelhantes.

Apesar disso, os funcionários do Centro Administrativo lotaram o pátio, assim como centenas de pessoas que se acumularam nas calçadas da avenida Augusto de Carvalho, no bairro Praia de Belas, para acompanhar o evento.

Havia pessoas fazendo churrasco, ambulantes vendendo bebidas e jovens skatistas praticando na calçada.

Inaugurado nos anos 1980, o CAFF virou um ícone da arquitetura porto-alegrense e inspirou gerações de jovens a imaginar descidas de skate por sua fachada inclinada. Para o evento, a ala norte do prédio de 85 metros de altura e 21 andares recebeu estruturas provisórias que prepararam o local para a manobra.

"Isso sempre esteve no meu imaginário como pessoa que vive a vida toda em Porto Alegre", disse a líder de projetos em TI Marina Engrasia, 29. "Descobri que o prédio se chama CAFF hoje, porque para mim sempre foi o prédio da rampa de skate."

Além das estruturas montadas para a descida, o prédio recebeu letreiros da Red Bull e uma faixa vermelha estampada com o símbolo da grife Prada, parceira do evento.

De acordo com o Executivo estadual, não houve custos públicos envolvidos. Em troca da cessão do espaço, a Red Bull se comprometeu a construir duas rampas de skate no estado.