SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacina contra a Covid para menores de 5 anos está em falta na cidade de São Paulo. Algumas unidades de saúde também não têm o imunizante para o público de 5 a 11 anos. A reportagem consultou o site De Olho na Fila e confirmou a falta das doses.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de São Paulo, o último lote enviado pelo Ministério da Saúde foi recebido em 27 de agosto.

No SUS (Sistema Único de Saúde), as vacinas são adquiridas pelo governo federal, repassadas aos estados e ao Distrito Federal, que distribuem aos municípios.

Em nota, a SMS afirmou que faz solicitações mensais de novas doses e antecipa os pedidos quando há redução nos estoques. Um novo envio está previsto para esta semana.

Leitores disseram à reportagem que em Guarulhos (Grande São Paulo) também não havia vacina. A prefeitura negou o desabastecimento e disse que o município está abastecido com doses para todas as faixas etárias, tanto pediátrica quanto adulta.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre o assunto e aguarda resposta.

O PNI (Programa Nacional de Imunização) disponibiliza no SUS vacinas contra a Covid para crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas a partir de 60 anos, indivíduos imunossuprimidos (a partir de seis meses), pessoas com comorbidades não imunossupressoras (a partir de 5 anos) e grávidas em qualquer momento da gestação (uma dose em cada).