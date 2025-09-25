SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (23) uma operação contra uma quadrilha suspeita de falsificar bebidas alcólicas. De acordo com a investigação, o grupo atuava em municípios da região metropolitana de São Paulo, como Ribeirão Pires e Mauá.

Vinte pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa. Os suspeitos foram encontrados adulterando bebidas alcoólicas e trocando rótulos e tampas, segundo os policiais.

O esquema tinha o objetivo de substituir embalagens de marcas menos conhecidas por rótulos de empresas mais reconhecidas no mercado, sem nenhum controle sanitário.

A ação foi realizada por agentes do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), que cumpriram um mandado de busca e apreensão em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Os suspeitos presos estavam no local.

Durante a operação, foram encontradas materiais utilizados na adulteração, como caixas de vasilhames, garrafas rotuladas, rótulos falsificados, prensas manuais, carrinhos de mão, barris de chope vazios, cilindros de gás, barricas de cola e uma máquina de cartão.

Também foram apreendidos veículos, caixas de diferentes marcas de cerveja, caixas com rótulos e tampinhas falsificadas, duas prensas, uma impressora e dois cadernos com anotações.

Os detidos foram autuados por adulteração de produto alimentício, adulteração de bebida alcoólica, crime contra as relações de consumo e associação criminosa. Nenhum dele teve o nome divulgado.