SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma grande quantidade de peixes mortos foi retirada nesta quinta-feira (25) do lago do parque da Aclimação, uma das principais áreas verdes da região central da capital paulista. É a segunda vez em pouco mais de dois anos que uma significativa mortandade ocorre no local.

A ocorrência anterior foi em meados de 2023. Ambas foram provocadas pela poluição, segundo fontes que participam da gestão do espaço. Eles atribuem o problema a falhas de manutenção da Sabesp.

Ao confirmar que os peixes avistados foram mortos devido "à grande quantidade de poluição difusa" trazida com as chuvas da última segunda-feira (22), a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que é a Sabesp a responsável por manter a qualidade da água em condições para preservação da biodiversidade do parque. O órgão diz ter acionado a companhia para que tome providências.

Em nota, a Sabesp refutou as críticas. A companhia afirmou cuidar da qualidade da água que chega ao lago do parque por meio da sua estação de flotação de rios e fundos. O equipamento, segundo a empresa, está em pleno funcionamento.

A Sabesp ainda afirmou que a manutenção da vida aquática depende da oxigenação constante da água no próprio lago. "Como ele [lago] não possui movimento natural suficiente para isso, o uso de aeradores é necessário. A instalação e o funcionamento desses equipamentos não são de responsabilidade da Sabesp", diz a nota.

Dois córregos passam pelo parque. Um deles é chamado Pedra Azul, responsável por abastecer o lago diariamente. A estação de flotação -utilizada para separar materiais sólidos- fica no local em que o córrego desemboca no lago.

Embora seja considerado limpo pelo programa estadual que faz o monitoramento, o Pedra Azul estava com a estação localizada em sua foz repleta de lixo nesta quinta-feira, segundo Cláudia Santana Martins, ex-conselheira do parque da Aclimação e integrante da organização ambiental Fórum Verde de Parques.

"Essa grande quantidade de lixo observada nos faz questionar se o Pedra Azul está realmente limpo", diz Cláudia.

Outro córrego a passar pelo parque, o Jurubatuba é considerado poluído. Esse curso só deságua seu excedente no lago da Aclimação, porém, quando a chuva aumenta a sua vazão.

Um integrante do atual conselho do parque disse à Folha que a utilização do lago como uma espécie de piscinão para evitar alagamentos no bairro é a principal causa da recorrente mortandade de peixes.

Como medida preventiva, a prefeitura instalou barreiras provisórias em pontos críticos do lago para reduzir o arraste de resíduos sólidos. A medida, segundo essa fonte, é insuficiente.