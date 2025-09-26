SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta sexta-feira (26) na capital e no interior uma operação de combate ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Um dos objetivos é encontrar suspeitos pelo assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, 64, em Praia Grande, na Baixada Santista, no último dia 15.

Segundo o delegado Tom Blumer, do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), equipes que estão nas ruas integram a força-tarefa que investiga o crime contra o policial aposentado.

Os policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

O ex-delegado-geral foi assassinado em emboscada. O carro do policial civil aposentado foi atingido por 29 tiros de fuzil no momento em que saía da prefeitura do balneário.

Imagens do ataque mostraram o momento em que ele tentou fugir e bateu em dois ônibus em uma avenida movimentada. Ao menos três homens encapuzados e com coletes a prova de balas desceram de um dos veículos usados no crime e o alvejaram. Ele morreu no local.

O carro utilizado no crime foi encontrado queimado pela polícia. Duas pessoas, um homem e uma mulher, ficaram feridos durante o ataque ao delegado. Eles estavam na rua e foram atingido por tiros.

Ferraz ocupou o maior posto da Polícia Civil do estado, como delegado-geral, de janeiro de 2019 a abril de 2022, na gestão do governador João Doria. Nessa função, respondia diretamente ao governador e ao secretário da Segurança Pública.