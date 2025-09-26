SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três linhas de ônibus especiais começam a operar neste domingo (28) na cidade de São Paulo e vão percorrer locais turísticos e parques.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB) as linhas estreiam quando a isenção de tarifa aos domingos na capital paulista completa seu 100º dia.

Chamado de "Domingão Tarifa Zero", a passagem grátis foi implantada no município em 17 de dezembro de 2023. De acordo com prefeitura, desde então, foram feitos cerca de 270 milhões de embarques.

Levantamento da SPTrans, estatal que gerencia o transporte coletivo municipal, mostra que 70% das viagens aos domingos têm como motivação o lazer, com destaque para parques e atividades culturais.

As três linhas foram batizadas de circuitos cultura, parques e lazer. A integração entre elas será próxima à estação Paraíso, da linha 1-azul do metrô, no Paraíso, região central.

A primeira delas vai conectar a Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa a locais como Mercadão, Pateo do Collegio, Theatro Municipal, Pinacoteca, Praça da República, além dos bairros da Liberdade e do Bixiga, todos no centro.

O circuito parque vai circular pela zona sul e ligará o parque da Independência, onde fica o Museu do Ipiranga, ao do Ibirapuera, passando pelo da Aclimação, Museu de Zoologia da USP (Universidade de São Paulo) e Sesc Vila Mariana.

A outra, a de lazer, sairá do Pacaembu e seguirá até o Paraíso, passando pelo parque Ibirapuera e pela avenida Paulista, que aos domingos é transformada em via de lazer, com circulação proibida de veículos entre às 9h às 16h. Os ônibus irão parar próximo ao Masp (Museu de Arte de São Paulo) e pontos como Casa das Rosas e Japan House.

Os novos circuitos funcionarão das 8h às 19h, com 14 veículos elétricos. Conforme a prefeitura, os coletivos são equipados com ar-condicionado, carregador USB, wi-fi e câmeras de monitoramento. O embarque será a cada 20 minutos.

"Poderão utilizar as pessoas que vivem aqui e que nos visitam na cidade de São Paulo", afirmou Nunes, durante agenda nesta quinta-feira (25).

O prefeito lembrou que turistas encontram esse tipo de passeio, proporcionado por governos locais, em cidades turísticas muito visitadas.

