SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados cobram Motta após Senado enterrar PEC, Gol desiste de fusão com Azul e outras notícias para começar esta sexta-feira (26).

CONGRESSO NACIONAL

Deputados cobram de Motta retaliação ao Senado após rejeição à PEC da Blindagem. Presidente da Câmara é pressionado a expor publicamente suposta quebra de acordo por Alcolumbre.

AVIAÇÃO

Gol anuncia desistência do processo de fusão com a Azul. Controladora da empresa, Abra diz que conversas avançaram pouco desde assinatura de memorando, em janeiro. Fim das negociações, confirmada pela Azul, também encerrou acordo de codeshare das companhias aéreas.

STF

Barroso se despede da presidência do STF, diz que tribunal preservou democracia e se emociona. Gilmar prestou homenagem na última sessão do colega e se emociona ao falar de Moraes. Em balanço de gestão, presidente disse que protagonismo da corte também tem custo pessoal a ministros.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia, afirma Trump. Presidente americano fala sobre território ocupado na véspera de declaração do premiê Binyamin Netanyahu na ONU. Semana teve novos países reconhecendo o Estado da Palestina e críticas a ações de Tel Aviv em Gaza.

STF

Moraes determina desbloqueio de perfis de Zambelli e familiares nas redes. Ministro manda excluir conteúdo antidemocrático, mas diz que restrições não são mais necessárias. Multa diária por reincidência nos ataques aos Poderes é fixada em R$ 20 mil por perfil investigado.

PCC

Operação visa atuação do PCC em 267 postos de combustíveis e em motéis. Defesa da BK diz que vem colaborando integralmente com as autoridades e advogados de outros suspeitos não foram localizados até a publicação deste texto. Investigação, liderada pelo Gaeco, começou em 2020; mandados de busca são cumpridos em endereços de São Paulo.

VIOLÊNCIA

Com ataque dentro de escola, guerra de facções no Ceará chega a 'lugar sagrado'. Caso, que deixou dois mortos e três feridos, ocorreu em Sobral, cidade referência em educação. Especialistas afirmam que violência já faz parte do cotidiano de crianças e adolescentes.

ESPORTE

Skatista quebra recorde mundial ao descer rampa de prédio do governo do RS. Sandro Dias, o Mineirinho, encara descida de 70 metros. Edifício de Porto Alegre vira plataforma para manobras, acompanhadas por centenas de pessoas.

FUTEBOL

LDU derruba mais um brasileiro, o São Paulo, e avança na Libertadores. Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis na Argentina. Semifinais da competição continental estão definidas.

SAÚDE

Mudança da planta fabril do Rivotril para a Europa gera desabastecimento nacional nas farmácias. Distribuição da versão em gotas deve ser regularizada ainda neste ano e a do sublingual somente em 2026, diz fabricante. Psiquiatras recomendam versões genéricas e orientam pacientes a evitar a troca frequente de marcas.