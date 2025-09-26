SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase dois anos depois de ser parcialmente destruída pela chuva, a réplica do lendário avião 14 Bis começa a ser montada de volta na praça Campo de Bagatelle, na região de Santana, zona norte de São Paulo.

A reforma, encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa ao ateliê Júlio Moraes Conservação e Restauro, custou R$ 179 mil e o trabalho foi realizado em um galpão do Pama (Parque de Material Aeronáutico), da Força Aérea Brasileira, que fica próximo à praça, para onde a réplica foi levada pela própria Aeronáutica.

Em dezembro de 2023, a chuva rasgou parte do pano que cobre a o corpo e as asas da cópia do histórico avião.

A armação do monumento foi recolocada na praça na semana passada, mas ainda sem o tecido, nem o trem de pouso.

Nesta quarta-feira (24), a parte já pronta da réplica ainda estava sob tapumes e não em pedestais, como antes.

Questionada, a prefeitura disse que o restante da reforma será concluída no próximo mês, mas não informou se haverá uma cerimônia de reinauguração.

De acordo com a gestão Ricardo Nunes (MDB), o processo de restauração incluiu limpeza, reconstituição de partes danificadas ou ausentes, tratamento contra corrosão, pintura e reinstalação do 14 Bis.

Também passaram por restauro as colunas do monumento, onde fica o busto de Santos Dumont, mas que ainda não voltou para a praça.

Os responsáveis pelo conserto precisariam pintar de branco a hélice e o trem de pouso, que receberam tinta preta em uma manutenção feita pela subprefeitura Santana.

Em tamanho original, ela mede 10 m por 12 m e pesa cerca de 3 toneladas.

A cópia do aeroplano foi restaurada 19 anos depois da primeira intervenção, em 2006, quando a asa do avião desapareceu junto ao busto em homenagem a Santos Dumont. A inauguração na época, contou com a presença do então governador Cláudio Lembo (1934-2005) e do então prefeito Gilberto Kassab (PSD), durante as comemorações do centenário do histórico voo do brasileiro na França.

Na primeira versão, inaugurada em 1974, o artista plástico Luis Morrone ?autor também do monumento em homenagem a Pedro Álvares Cabral no parque Ibirapuera? havia posicionado a figura do inventor do 14 Bis dentro da estrutura de alumínio.

No restauro pós-roubo, o busto de Dumont foi fixado no pilar de mármore onde está a placa com a descrição do monumento. A estrutura de pedra chegou a ficar anos guardada na subprefeitura Santana após uma tentativa de roubo em 2018.

A réplica em homenagem a Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, fica a poucos metros do aeroporto Campo de Marte e do Hospital da Força Aérea de São Paulo.

A praça escolhida para receber o monumento também faz alusão ao marco na história da aviação, já que foi do campo de Bagatelle, em Paris, na França, Santos Dumont percorreu com o 14 Bis uma distância de 60 metros, a três metros de altura, e aterrissou. O feito ocorreu em 23 de outubro de 1906. Em feito inédito, um voo era homologado, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira).

Também foi a primeira vez que uma aeronave mais pesada que o ar decolou por seus próprios meios. Esse evento marcou o início da aviação moderna, conforme a Aeronáutica.

Menos de 1 mês depois, em 12 de novembro, o 14 Bis percorreu 220 metros a uma altura de seis metros, durante 21 segundos, conquistando assim o primeiro recorde aeronáutico.

Antes de ser renomeada como Campo de Bagatelle, em julho de 1974, durante as comemorações do centenário de Dumont, a praça da zona norte paulistana se chamava Bandeirantes.