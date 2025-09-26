SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os vestibulares se aproximando, muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre qual carreira seguir. Para orientar os indecisos, a USP realizara entre dos dias 1º e 3 de outubro a edição 2025 da "Feira USP e as Profissões".

O evento, gratuito e em formato digital, é voltado os alunos do ensino médio e de cursinhos e terá visitas virtuais, conversas com especialistas e apresentações sobre os 183 cursos de graduação da instituição.

A programação será transmitida no site, a partir das 7h do dia 1º. Não é necessário fazer inscrição prévia. Os participante terão acesso a conteúdos sobre mercado de trabalho, políticas de permanência estudantil e experiências acadêmicas.

A cada dia, um grupo de campi será apresentado, com a participação de professores e estudantes:

- Quarta (1º): São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru (10h às 12h)

- Quinta (2): São Carlos, Lorena, Piracicaba e Pirassununga (14h às 17h)

- Sexta (3): São Paulo e Ribeirão Preto (10h) / todos os campi (16h)

Também serão abordadas as formas de ingresso na instituição, como a Fuvest, o Enem USP, o Provão Paulista e as Olimpíadas de Conhecimentos.

Para 2026, a USP manteve a oferta de 11,1 mil vagas em cursos de graduação

COMO ESCOLHER A CARREIRA NO VESTIBULAR FUVEST 2026

As inscrições para Vestibular da Fuvest 2026 já estão abertas. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da fundação até as 12h de 7 de outubro.

A taxa é de R$ 211, com valor reduzido de R$ 105,50 para quem obteve desconto. Mesmo os candidatos isentos precisam se inscrever.

Documentos necessários:

- CPF

- documento de identidade com foto (físico ou digital)

- foto recente de rosto com fundo liso

- email ativo

Para os candidatos, é possível selecionar de uma até quatro opções de curso dentro dessa carreira, sempre em ordem de preferência. A única exceção são as carreiras de música (códigos 524 e 525), que permitem apenas uma escolha.

O candidato deve escolher uma carreira e anotar o código correspondente, disponível no Guia do Vestibular.