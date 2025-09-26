Firmado em maio de 2024, esse acordo recebeu, no início de setembro, críticas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na oportunidade, o Cade pediu detalhamentos sobre como seria a cooperação entre as duas empresas, visando a ampliação da conectividade no mercado interno.

A Gol informou acionistas e mercado sobre a solicitação da rescisão destes acordos com a Azul na noite desta quinta-feira (25).

Segundo a empresa, esses acordos tinham por objetivo estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil".



No documento, a Abra disse ter se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões rumo a uma combinação de negócios.

Ela acrescentou que, no entanto, as partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios, e que, portanto, estaria encerrando as discussões com relação a uma possível transação.

