Para entrar com recurso contra a nota da avaliação, o participante deve usar o Sistema Revalida, clicar no link da Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.

A retificação do edital que amplia o prazo para recorrer está publicada no Diário Oficial da União.

Resultado final

Após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep, o resultado final da segunda etapa da primeira edição do ano do Revalida será divulgado em 31 de outubro.

O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.

Objetivos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.

Revalida

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

A participação na segunda etapa dependeu da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.

