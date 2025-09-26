SALVADOR , BA (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira (25) em Salvador com uma submetralhadora que tinha o brasão da Polícia Militar de São Paulo.

O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi detido durante uma operação da Polícia Civil da Bahia no bairro da Vila Canária, periferia da capital baiana.

As investigações apontam que o homem havia assumido a função de gerente de um grupo criminoso que comanda o tráfico na região após a morte de Rafael Paixão de Jesus, conhecido como "Sucata", também suspeito de atuar no comércio de drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila com porções de drogas, uma balança de precisão e munições. O suspeito informou que tinha uma submetralhadora, munições e um carregador de fuzil escondida em um imóvel próximo. A arma foi aprendida pela polícia.

O suspeito foi encaminhado para o Departamento Especializado de Investigações Criminais, que prossegue com as investigações.

A Polícia Militar de São Paulo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o caso.